Правительство Чехии совершит большой визит в Киев 7 октября, 16:15 Флаг Чехии (Фото:adam_gorka/Pixabay)

Чехия готовит масштабный визит в Киев с участием около половины министров правительства. По предварительной информации делегация посетит столицу Украины 31 октября.

Об этом заявил представитель правительства Чехии Вацлав Смолка, сообщает idnes.

Он уточнил, что в Украину приедет не все правительство, как это было решено раньше. Причину этого решения он не озвучил.

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«В Украину поедет не все правительство, как это принято на таких переговорах, а только его часть», — отметил Смолка.

Какие именно министры отправятся в Киев, зависит от того, какую повестку дня согласуют во время дальнейшей подготовки визита. Главными темами будут последствия российской агрессии и послевоенное восстановление.

Представитель также подчеркнул, что поездка в Украину в условиях войны будет иметь свою специфику с точки зрения безопасности и все эти риски нужно будет учесть.

5 октября правительство Чехии одобрило дальнейшую военную помощь Украине, которая будет включать тяжелую технику, стрелковое оружие и боеприпасы.