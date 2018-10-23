Правительство Британии: Распространении фейковых новостей Россией не имело успеха

Правительство Великобритании не обнаружило доказательств эффективного вмешательства России в демократические процессы в стране.

В заявлении британского кабинета министров говорится, что после покушения в Солсбери на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте было зафиксировано распространение Россией по меньшей мере 38 фейковых новостей, связанных с этим событием.

"Однако мы хотим вновь подчеркнуть, что у правительства нет доказательств того, что дезинформация со стороны иностранных стран, в том числе и России, оказала влияние на демократические процессы в Великобритании", - отметили в британском правительстве.

В правительстве подчеркнули, что разрабатывают вместе с партнерами меры, которые позволят решить проблему дезинформации. В ближайшие пять лет Лондон на это планируют потратить более 100 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена создать кибервойска для противодействия российской угрозе.