Правительство Британии подтвердило, что планирует передать Украине танки 11 января, 17:28 Танк Challenger 2 (Фото:Wikipedia)

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует отправить танки Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на представителя британского правительства.

Премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса «работать с партнерами» в ближайшие недели, чтобы двигаться «дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков», сообщил спикер.

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«Если будет заключена сделка о поставке Украине танков Challenger 2 британской армии, это будет первый случай, когда западная страна поставит Украине современные тяжелые боевые танки», — говорится в сообщении СМИ.

10 января пресс-секретарь Риши Сунака заявил, что Британия пока не приняла окончательного решения по поводу поставок ВСУ танков Challenger 2.

О том, что британские власти рассматривают возможность поставки ВСУ Challenger 2, сообщил со ссылкой на свои источники телеканал Sky News.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что его страна передаст для ВСУ десять немецких танков Leopard.