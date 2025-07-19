Австралия передала Украине танки M1A1 Abrams

Правительство Австралии сообщило о передаче Украине танков M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи на сумму 245 миллионов австралийских долларов (около 160 миллионов долларов США).

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлза, большинство из 49 танков, предусмотренных договоренностью, уже передано Украине, а остальные поступят в ближайшие месяцы.

Реклама

«Танки M1A1 Abrams станут весомым вкладом в продолжение борьбы Украины против незаконного и аморального вторжения России», — подчеркнул Марлз.

В австралийском правительстве отметили, что танки входят в пакет помощи на сумму 1,5 миллиарда австралийских долларов (980 миллионов долларов США), который Канберра предоставила Украине с момента полномасштабного вторжения России.

17 октября 2024 года стало известно, что Австралия планирует передать Украине 49 списанных танков M1A1 Abrams в рамках нового пакета военной помощи на сумму 245 миллионов долларов.

29 апреля сообщалось, что Австралия задерживает танки Abrams в Украину из-за задержки, связанной с сопротивлением со стороны США.

19 мая ABC со ссылкой на собственные источники сообщило, что Австралия уже начала отправку в Украину партии списанных танков Abrams, несмотря на разочарование со стороны некоторых американских чиновников.

По данным издания, в Риме президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии Энтони Албанезе после того, как тот подтвердил, что танки M1A1 уже в пути в Украину.

Источники журналистов подтвердили, что процесс загрузки 49 танков на транспортное судно начался недавно, но правительство не будет обсуждать их текущее местонахождение или ориентировочную дату прибытия в Европу из соображений безопасности.