С сегодняшнего дня, 12 октября, на границах ЕС заработала цифровая система управления въездом-выездом Entry/ExitSystem (EES), но это только начало изменений. Ожидается, что через некоторое время будет введено еще одно нововведение — ETIAS.

Об этом в воскресенье, 12 октября, пишет ВВС News Украина в материале, посвященном изменениям правил въезда в ЕС и как это повлияет на украинцев.

Как отмечают авторы публикации, система EES является частью общих изменений в правила путешествий в ЕС для граждан других стран. После этих изменений введут ETIAS — электронную систему разрешений, которая должна осуществлять регистрацию и контроль за передвижением в пределах Шенгенской зоны.

На официальном сайте Еврокомиссии указывается, что система позволит ЕС собирать информацию о гражданах более 60 «безвизовых» стран и территорий до того, как они окажутся на внешних границах Шенгенской зоны.

«Таким путешественникам, включая украинцев, нужно будет получить разрешение на въезд после заполнения онлайн-анкеты и уплаты специального сбора в семь евро», — пишет ВВС.

Разрешение будет действовать в течение трех лет и позволит многократно въезжать в страны ЕС без повторной оплаты. Некоторые европейские страны, которые используют EES, могут дополнительно упростить пограничные процедуры, внедрив киоски самообслуживания, электронные ворота и мобильное приложение для предварительной регистрации данных на своих внешних границах, отмечает ВВС.

Что такое EES ( Entry/Exit System) для въезда в ЕС — главное

Система въезда/выезда (EES) — это новая автоматизированная ИТ-система для регистрации граждан третьих стран (включая Украину, которые не являются членами ЕС и не входят в Шенгенскую зону), путешествующих на короткий срок (до 90 дней в течение каждых 180 дней).

Система создана, чтобы заменить штампы в паспорте при пересечении границы новой цифровой системой фиксации биометрических данных путешественников и данных о продолжительности их поездок.

С 12 октября началось постепенное внедрение системы. Полностью функциональной EES должна стать до 10 апреля 2026 года.

Новые правила с 12 октября будут действовать на границах и в аэропортах 29 стран ЕС и нескольких других государств, которые не являются членами блока, однако входят в Шенгенскую зону.

Система не будет работать только на Кипре и в Ирландии, для которых сделано исключение.

Новые правила EES не будут распространяться на граждан ЕС и резидентов стран Евросоюза, а также на тех, кто имеет долгосрочные визы или разрешения на пребывание. То есть, новые требования с 12 октября будут касаться только тех, кто осуществляет краткосрочные путешествия. К ним относятся и поездки украинцев в страны ЕС по безвизовому режиму (на срок, не превышающий 90 дней в течение каждых 180 дней).