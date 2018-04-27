Права людей. ПАСЕ призвала Украину и РФ договориться о компенсации переселенцам из Крыма и Донбасса

В европейских странах насчитывается более 4 млн внутренне перемещенных лиц, более 1 млн 700 тыс. - находятся в Украине

Украину и Российскую Федерацию призвали договориться о компенсации переселенцам из Крыма и Донбасса. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных нуждах и правах внутренне перемещенных лиц. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Европейские депутаты предложили создать также специальную комиссию по вопросам компенсации или возврата имущества. За документ проголосовали 76 делегатов. При этом ассамблея отдельной поправкой определила, что речь идет о "войне России против Украины".

Перед заседанием парламентариев в Страсбурге член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко отметила: Украина не может обеспечить жильем всех перемещенных лиц, которые покинули места проживания из-за российской агрессии.

"Большинство этих людей регистрируются, чтобы получать пенсии, социальные выплаты на территории Украины", - отметила делегат.

Геращенко добавила, что украинская власть рассчитывает на усиленную поддержку международных партнеров для решения этой проблемы. Всего в европейских странах насчитывается более 4 миллионов внутренне перемещенных лиц, отмечается в документе. Большинство из них - более 1 млн 700 тыс. - находятся в Украине. Кроме нашей страны, в рекомендациях говорится о ситуации с внутренне перемещенными лицами в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, на Кипре, в Грузии и Турции. Однако резолюция, которую приняли ПАСЕ не будет иметь никакого влияния на Российскую Федерацию. Сказал в комментарии радио НВ директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов. В этом случае можно говорить исключительно о рекомендательном характере документа.

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"Совет Европы -дискуссионный орган, основным документом которого является Европейская конвенция. Решения Совета не будут выполняться государствами, так как на это нет оснований. Создание комиссии между Украиной и Россией является абсолютной фантастикой", - отметил Толстов.

Резолюция, которую приняла ПАСЕ, не будет иметь никакого влияния на Российскую Федерацию

В Украине существуют подзаконные акты, которые дискриминируют переселенцев и затрудняют получение как обязательных выплат, так и компенсаций, рассказала Радио НВ координатор по вопросам адвокации общественной организации Донбасс-SOS Ольга Гвоздева. Она вспомнила о проверках на дому и идентификации в Сбербанке. По факту перемещения лица государство выплачивает адресную помощь на покрытие расходов на проживание и коммунальные услуги.

ПАСЕ призывает оказывать поддержку в деятельности по разминированию в зоне конфликта. А также воздержаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее внутреннее перемещение лиц и ухудшат гуманитарную ситуацию.