Польша активировала системы ПВО Patriot вблизи аэропорта Жешув-Ясёнка и города Свидник после массированной российской атаки на Украину, в ходе которой российские ракеты и беспилотники нарушили польское воздушное пространство .

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Россия применила ракеты Кинжал и Х-101, а также большое количество реактивных и обычных беспилотников. Эта атака стала одной из крупнейших с начала полномасштабной войны.

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«Эта атака Российской Федерации на территорию Украины, затронувшая Республику Польша, стала одной из крупнейших с начала полномасштабной войны в Украине», — Косиняк-Камыш.

В Польше обнаружили три объекта, нарушивших воздушное пространство. Их обломки или остатки были найдены в населённых пунктах Молодич Ярославского повета, Рудник-над-Саном и Новый Липовец Белгорайского повета.

По предварительным данным, объект, обнаруженный в Новом Липовце, был российской ракетой Х-101.

Косиняк-Камыш также рассказал, что в течение всей ночи в воздухе дежурили польские и союзные пары самолетов: польские F-16 и шведские Gripen. В распоряжении пилотов также находился самолёт-заправщик Военно-воздушных сил Нидерландов. Кроме того, был задействован польский самолёт раннего радиолокационного обнаружения Saab, который работал в районе Подкарпатского и Люблинского воеводств.

«Системы Patriot, расположенные вокруг аэропорта Ясьонка в Жешуве и вблизи Свидника в Люблинском воеводстве, были приведены в боевую готовность. Также были активированы наземные системы Poprad и Pilica+. В операции участвуют вертолёты, которые до сих пор находятся в воздухе, а также три бригады Вооружённых сил территориальной обороны», — сказал министр обороны.

Косиняк-Камыш назвал инцидент очередной провокацией России и предположил, что она связана с военными учениями коалиции желающих в Новой Дембе, недалеко от мест падения российских объектов.

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Министр заявил, что обратится к НАТО и генеральному секретарю Альянса с просьбой выделить дополнительные силы и средства для поддержки операции «Eastern Sentry».

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«Ситуация с угрозой для НАТО и российскими провокациями является очень серьёзной», — сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, нынешней поддержки союзников недостаточно для реагирования на угрозы такого масштаба.

«Здесь присутствуют военнослужащие союзных государств, например Чехии, но нужна более широкая поддержка. Считаю, что сегодняшнее совместное выступление, к которому я призову своих союзников и коллег из стран НАТО и коалиции желающих, станет важным сигналом: нас не запугать. Не удастся запугать ни Польшу, ни Альянс, ни сообщество свободных народов», — подытожил высокопоставленный чиновник Польши.

Ранее польские военные сообщали о возможном вторжении неизвестного объекта в воздушное пространство. Наблюдатели сообщали о движении крылатой ракеты РФ в направлении территории страны, в Люблине объявили тревогу. Впоследствии представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что одна из российских ракет могла пересечь польскую границу.

В целом ночью и утром 20 ноября войска РФ атаковали Украину около сотни баллистических и крылатых ракет, а также 404 дронами.