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Позорное отношение: США осудили Россию из-за незаконного удержания Бекирова в СИЗО

Вчера, 17:32
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Позорное отношение: США осудили Россию из-за незаконного удержания Бекирова в СИЗО - фото

Элеонора Бекирова via Facebook

Эдем Бекиров

Посольство Украины в США осудило незаконное удержание оккупационной властью Крыма политзаключенного Эдема Бекирова в СИЗО.

Об этом сказано в заявлении посольства в Facebook.

Дипломаты назвали отношение России к Бекирову позоным. 

"Мы осуждаем системное преследование крымских татар Россией и ее позорное отношение к Эдему Бекирову, состояние здоровья которого продолжает ухудшаться. Мы также обеспокоены обысками, проведенными Россией в Севастопольской мечети и задержанием ее имама Рустема Абілева", - сказано в заявлении.

Ранее, "суд" продлил арест Бекирову, несмотря на его критическое состояние.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Теги:   Политзаключенные США Россия

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