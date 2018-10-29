Позиция известна: в Германии заявили, что вопрос репараций для Польши закрыт

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что позиция ФРГ касательно репараций для Польши не изменилась.

Об этом сообщает TVP Info.

"Позиция немецкого правительства известна и она не изменилась", - сказал Зайберт.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германия должна выплатить репарации за ущерб, который его страна понесла в годы Второй мировой войны.

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Тема репараций для Польши давно считалась регулируемой, однако в 2017 году лидер польской правящей национал-консервативной партии Право и справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский начал новую дискуссию по этому вопросу. Он обвинил Германию в уклонении от ответственности за последствия Второй мировой войны.

Тогда правительство Германии ответило, что не видит правовых оснований для дополнительных претензий со стороны Польши, учитывая ее официальный отказ от немецких репараций в 1953 году.