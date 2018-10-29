29 октября 2018, понедельник

Позиция известна: в Германии заявили, что вопрос репараций для Польши закрыт

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что позиция ФРГ касательно репараций для Польши не изменилась.

Об этом сообщает TVP Info.

"Позиция немецкого правительства известна и она не изменилась", - сказал Зайберт.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германия должна выплатить репарации за ущерб, который его страна понесла в годы Второй мировой войны.

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Тема репараций для Польши давно считалась регулируемой, однако в 2017 году лидер польской правящей национал-консервативной партии Право и справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский начал новую дискуссию по этому вопросу. Он обвинил Германию в уклонении от ответственности за последствия Второй мировой войны.

Тогда правительство Германии ответило, что не видит правовых оснований для дополнительных претензий со стороны Польши, учитывая ее официальный отказ от немецких репараций в 1953 году. 

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