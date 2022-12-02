Никто не сможет обойти санкции ЕС против России через Сербию — Вучич 2 декабря, 19:06 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что никто не сможет обойти санкции Евросоюза против России, используя Сербию.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши государственные органы задержали людей из компаний, которые были причастны к обходу санкций против РФ», — сказал Вучич.

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Сербия стремится вступить в ЕС и не раз подвергалась критике со стороны иностранных дипломатов за отказ ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.

При этом Сербия не признала результаты российских псевдореферендумов в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

СМИ сообщали, что правительство Германии потребовала от Вучича определиться со своим геополитическим курсом: это курс на вступление в ЕС или сближение с Россией.