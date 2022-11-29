Орбан ведет свою игру с ЕС и использует Украину как заложницу — Кулеба 29 ноября, 15:36 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ведет свою игру с ЕС, в которой использует Украину как заложницу.

В интервью для Politico, Кулеба сказал, что Орбан «ведет свою собственную игру с Европейским Союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений».

Украинский министр также обратился к простым венграм и подчеркнул, что у украинцев нет неприязни к гражданам Венгрии.

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«Что бы вы ни читали в своих официальных СМИ, никакой неприязни к венграм у украинцев нет. Мы были друзьями, остаемся друзьями и будем друзьями. Но нам нужно выиграть эту войну, и в интересах Венгрии победа Украины», — сказал Кулеба.

Венгерские власти последовательно выступают за прекращение санкций ЕС против России, утверждая, что они не работают и только вредят венграм.

Ранее Орбан также заявлял, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию Европы.