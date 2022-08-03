Кулеба о позиции Венгрии по Украине: Заявления не всегда совпадают с решениями

3 августа, 12:30
Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал непростые отношения Украины и Венгрии и скандальные заявления венгерского премьера Виктора Орбана.

В интервью Укринформу Кулеба сказал, что, несмотря на то что заявления Будапешта «бывают неприятными, эмоциональными», Венгрия присоединяется к санкциям ЕС.

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«В рамках дискуссии внутри ЕС Венгрия „сбивает“ некоторые потенциальные новые санкции, но это пока не достигло критического уровня, чтобы мы могли сказать, что какой-либо существенный шаг не состоялся из-за Венгрии. Она также поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС», — отметил он.

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По словам Кулебы, «пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, можно жить и работать».

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Венгрия Украина Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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