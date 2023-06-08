Президент Венгрии убеждена, что мир должен помешать Кремлю воплотить свои военные цели в Украине 8 июня, 21:18 Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / pixabay)

Президент Венгрии Каталин Новак убеждена, что мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине, но выступает против передачи Киеву венгерского оружия.

В интервью Neue Zürcher Zeitung президент Венгрии подчеркнула, что изначально осуждала российскую агрессию, а вся ее страна выступает за территориальную целостность Украины.

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«Россия не должна достичь своих военных целей, мы не должны этого допустить», — добавила она.

Венгерский президент добавила, что, по ее мнению, военная помощь якобы «разожжет войну» и приведет к эскалации.

Также Новак подчеркнула, что Венгрия поддержала все предыдущие санкционные пакеты Евросоюза против России, но призвала учитывать их влияние на европейские государства.

«Санкции имеют эффект, но они нанесли нам больше вреда, чем России. Этого нельзя допустить. Мы должны уделять этому гораздо больше внимания, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на наказании России», — считает она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими заявлениями, созвал Совет обороны из-за "обострения боевых действий" в Украине. По его словам, важным является установление мира и прекращение огня между Россией и Украиной.