Что у Трампа в голове. Экс-президент США намеренно молчит о своих действиях в отношении Украины в случае, если он снова окажется в Белом доме, — Волкер 12 сентября, 19:01 Дональд Трамп, бывший президент США (Фото:DR)

Не все республиканцы, которые станут бороться за пост американского президента, выступают против поддержки Украины, считает бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Ко времени, когда в США будут выбирать нового президента, на поле боя в Украине может многое измениться.

Об этом в эксклюзивном интервью NV сказал бывший американский топ-дипломат Курт Волкер, спецпредставитель по Украине во времена президента Дональда Трампа.

Видео дня

«Это долгий путь. Инаугурация президента США состоится в январе 2025 года, через 17 месяцев. Это почти столько же времени, сколько прошло с момента полномасштабного вторжения России 22 февраля», — пояснил он.



На вопрос NV, не считает ли он, что в случае победы на выборах представителя Республиканской партии поддержка Соединенными Штатами Украины может уменьшиться, дипломат ответил: все зависит от того, о каком именно победителе будет идти речь.



«Например, если бы победила Никки Хейли [бывший губернатор Южной Каролины, представитель Республиканской партии], то она очень сильно поддерживает Украину. Она является критичной и на самом деле сделала бы больше и быстрее, чем администрация Байдена», — пояснил Волкер.



А вот у республиканского кандидата Вивека Рамасвами, который заявил, что в случае своей победы немедленно прекратит помогать Украине, по мнению Волкера, немного шансов избраться в Белый дом. Однако даже если он и сделает это, то столкнувшись с фактами, поймет: не поддерживать Украину — это не в интересах США.



«А Дональд Трамп намеренно молчит о том, что он на самом деле будет делать. Он говорит: „О, я бы закончил войну за один день“. Но он не говорит, как именно. И я думаю, что он понимает, что через полтора года кто знает, как это будет выглядеть», — отметил бывший спецпредставитель по Украине.