Мелони призвала Трампа использовать решимость, проявленную в отношении Ирана, в решении войны России против Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала президента США Дональда Трампа к решительным действиям для достижения прекращения огня в войне России против Украины.

Во время брифинга после саммита НАТО Мелони рассказала о своей беседе с Трампом.

«Я говорила об этом вчера с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которому я сказала, что нам нужна такая же решимость, чтобы достичь двух других важных прекращений огня: одного в Украине, где Россия, кажется, не хочет двигаться вперед, и в Газе, где, как я уже много раз говорила, ситуация является неприемлемой», — сказала она.

Она также приветствовала начало прекращения огня между Израилем и Ираном, а также переговоры по ядерной сделке между Ираном и США.

25 июня во время саммита Трамп встретился с Владимиром Зеленским. Их разговор длился примерно 50 минут.

По словам украинского президента, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы.

Зеленский отметил, что говорил с Трампом о достижении прекращения огня и настоящего мира, а также о защите украинского населения.

После этого Трамп заявил, что поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным.