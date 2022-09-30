Позиция Китая выгодна Украине, а не России — Кулеба 30 сентября, 15:44 Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что позиция Китая, который не оказывает активной поддержки стране-агрессору России, выгодна Украине.

Об этом он сообщил в интервью Интерфакс Украина.

«Кому более выгодна нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать намного большее участие», — сказал он.

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Кулеба добавил, что и Киев хотел получать больше помощи от Китая, но в нынешней ситуации позиция Китая — это позиция, «с которой мы можем работать».

«Если Китай где-то поддержит российскую агрессию против Украины в любом форме, это будет иметь разрушающий эффект на наши двусторонние отношения, которые этого не заслужили, потому что 30 лет у нас были хорошие, конструктивные, дружественные отношения», — объяснил Кулеба.

По его словам, с позицией Индии Киев также «может работать», даже учитывая закупку страной российской нефти.

«Политически позиция Индии звучит всегда четко — что она за территориальную целостность Украины. Из того, что мы знаем об разговорах Моди с Путиным — тоже вопросов нет к Моди, он говорит правильные вещи», — заявил министр.

Кулеба отметил, что схожая ситуация была с позицией Ирана, но она изменилась после продажи Кремлю иранских дронов.

Ранее СМИ сообщали, что США надеются изменить мнение российского диктатора Владимира Путина и заставить его отказаться от ядерных угроз через Индию и Китай.