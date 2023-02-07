«Путин будет разочарован». Китай не поддержит РФ, а помощь Украине не уменьшится даже в 2024 году — интервью NV с Джоном Хербстом 7 февраля, 16:33 Эксклюзив NV Джон Хербст (Фото:Александр Медведев / НВ)

Владимир Путин надеется, что обострение между США и Китаем будет способствовать тому, что Пекин будет больше поддерживать Москву, но диктатор будет разочарован, считает Джон Хербст, экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США.

В то же время, предполагает он, США не уменьшит поддержку Украины даже в следующем, 2024 году. Он уверен в том, что когда-то Вашингтон отправит Киеву и истребители F-16.

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Больше о военной поддержке Украины и дезинформационных кампаниях России Хербст рассказал в интервью Radio NV.

— Всегда казалось, что война — это период принятия быстрых и, конечно, правильных решений. Однако это не так, как мы с вами видим. Период просьб о поставках танков на наших глазах растянулся на много-много месяцев. Евроатлантическая цивилизация дождалась, пока Россия провела масштабную мобилизацию, и того, что происходит на востоке нашей страны — заваливая трупами своих солдат, россияне пытаются продавить украинскую оборону. Почему мир демократии запаздывает с нужными и необходимыми решениями?

— Это уже старый вопрос. И, можно сказать, что одна не очень хорошая характеристика администрации Байдена — это то, что медленно и даже робко относятся к настоящим нужным просьбам с украинской стороны по поставкам оружия. И эту характеристику уже мы видим целый год.

Обычно они отказывают в поставках оружия, которое Украина просит. А потом, через несколько недель или месяцев, они передумывают и отправляют. Так получилось и сейчас с танками, раньше — с Patriot, раньше — МиГами, с ракетами, которые можно направлять на корабли и т. д.

И пока Байден и его команда не решили отправлять Украине артиллерию дальностью от 300 километров. Каждый шаг — ошибка. В конце-концов отправляют, но не тогда, когда нужно, не сразу.

— А это может выглядеть как очередная проверка на жизнеспособность? «Если вы, дорогие украинцы, остановите и это наступление россиян, получите следующую порцию вооружений».

— Мы видим, что мало-помалу администрация решает отправлять то, что раньше не отправляла. Я сказал бы, это результат и времени, и критики, и нажима Конгресса, и российских варварских действий в этой войне. Все это влияет на администрацию и в конце-концов убеждает ее передумать и отправлять то, что раньше не отправляли.

— В США побывал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон с криком или призывом о том, что украинцам нужно дать все для победы, сейчас решающий момент. А Джонсона в вашей стране услышали, как вы считаете?