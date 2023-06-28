Противоречия в позиции Китая по войне России против Украины становятся все более очевидными — Блинкен 28 июня, 21:31 Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что противоречия в позиции Китая по войне России против Украины становятся все более очевидными.

Об этом сообщает CNN.

«Пекину пришлось идти очень сложной линией с первого дня. С одной стороны, искать способы поддержать Россию — в том числе дипломатически продвигая ее аргументы, ее фальшивые аргументы по всему миру. В то же время пытаться казаться нейтральным и пытаться представить себя каким-то миротворцем», — заявил госсекретарь.

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Блинкен рассказал, что упоминал о России и ее вторжении во время своего визита в Пекин на прошлой неделе. Тогда же стороны «согласились, что это то, о чем мы должны говорить».

Он предположил, что в будущем может появиться «возможность для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай сможет играть положительную и продуктивную роль».

«Это все еще, к сожалению, я думаю далеко в будущем. Но я думаю, что некоторые противоречия между двойными ролями, которые пытаются играть Китай, становятся все более и более очевидными», — заметил госсекретарь.