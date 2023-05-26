Спецпредставитель Китая призвал прекратить огонь и сохранить за РФ право на оккупированные территории — WSJ 26 мая, 16:24 Флаг Китая (Фото:johnnycui/pixabay)

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй, занимающийся украинским урегулированием, во время визита в Европу призвал добиться прекращения огня с сохранением по РФ «ее новых территорий», то есть тех, которые она оккупировала в Украине, сообщает WSJ.

По информации источников издания, которые общались с Ли, он призвал к этому европейских чиновников.

«Китайский посланник дал четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив за Россией владение частью территорий „своего меньшего соседа“, которую она сейчас оккупирует», — пишет издание.

Видео дня

24 мая года Ли Хуэй заявил на встрече с Государственным секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом, что Китай призывает европейские страны начать изучать коренные причины «кризиса в Украине» и поддерживает их усилия по обеспечению долгосрочной стабильности на европейском континенте.

24 февраля Министерство иностранных дел Китая обнародовало «мирный план» для урегулирования войны РФ против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня между Россией и Украиной, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.