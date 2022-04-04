Позиция Китая. Кулеба поблагодарил главу китайского МИД за солидарность с жертвами среди мирных жителей
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим коллегой из Китая Ван И.
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«Разговор с членом Государственного Совета, Министром иностранных дел Ван И. Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей», — написал Кулеба в Twitter.
Министры разделяют убеждения, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли, отметил Кулеба.
По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.
США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.
Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».
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