Позиция Китая. Кулеба поблагодарил главу китайского МИД за солидарность с жертвами среди мирных жителей 4 апреля, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим коллегой из Китая Ван И.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Разговор с членом Государственного Совета, Министром иностранных дел Ван И. Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей», — написал Кулеба в Twitter.

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Министры разделяют убеждения, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли, отметил Кулеба.

По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

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