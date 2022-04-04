Позиция Китая. Кулеба поблагодарил главу китайского МИД за солидарность с жертвами среди мирных жителей

4 апреля, 15:38
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим коллегой из Китая Ван И.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Разговор с членом Государственного Совета, Министром иностранных дел Ван И. Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей», — написал Кулеба в Twitter.

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Министры разделяют убеждения, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли, отметил Кулеба.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1510940959659470853
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По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Китай Переговоры Российская агрессия Война в Украине Дмитрий Кулеба

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