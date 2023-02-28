Израиль осуждает агрессию России, несмотря на «уникальную позицию» Иерусалима — глава МИД

28 февраля, 18:12
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Владимир Зеленский и Эли Коэн в Киеве 16 февраля 2023 года (Фото:Офіс президента)

Владимир Зеленский и Эли Коэн в Киеве 16 февраля 2023 года (Фото:Офіс президента)

Глава МИД Израиля Эли Коэн во вторник, 28 февраля, заявил, что его страна поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. При этом, по его словам, Иерусалим находится в «уникальной позиции».

Об этом сообщает Times of Israel.

Коэн заверил, что поддержка Израилем Украины очевидна. Глава МИД Израиля добавил, что «конечно, мы осуждаем российскую агрессию», но напомнил про «уникальное положение Иерусалима».

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«Россия — центральный игрок в нашем регионе, в том числе и в Сирии. Поэтому я думаю, что мы делаем максимум во всех аспектах», — говорит он.

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Коэн посетил Украину 16 февраля. Он стал первым представителем израильского правительства, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России. Министр посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что правительство страны рассматривает предоставление Украине «других видов помощи», кроме гуманитарной, в том числе и военной.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Израиль Российская агрессия Иерусалим Агрессия Поддержка Украины Эли Коэн

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