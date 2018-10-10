Пожелал россиянам победы над Путиным и выбросил микрофон. Нардеп Береза ответил пропагандистке российского телеканала в ПАСЕ

Береза не дал пропагандистке сказать ни слова

Народный депутат и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза ответил российской пропагандистке телеканала Россия Ольге Скабеевой на попытку задать вопрос.

Политик напомнил про убитых в России оппозиционере Борисе Немцове и журналистке Анне Политковской. Он также заявил, что Кремль убивает украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова и Владимира Балуха, а также украинских военных на Донбассе.

"До тех пор, пока Кремль и дальше будет убивать украинцев, мы будем воспринимать вас как врагов", - сказал нардеп пропагандистке.

Береза также пожелал россиянам победы над нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.

Он не дал Скабеевой сказать ни слова, а после своей речи выбросил микрофон российского телеканала.

Ранее в прямом эфире телеканала Россия украинские депутаты спели гимн Украины, отмечая победу в ПАСЕ.

Напомним, Комитет по процедурным вопросам ПАСЕ поддержал поправки к документу, которые делают невозможным "прощение" России.

Позже в ПАСЕ приняли решение, что Россия не сможет вернуться в организацию как минимум до конца 2019 года.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.