10 октября 2018, среда

Пожелал россиянам победы над Путиным и выбросил микрофон. Нардеп Береза ответил пропагандистке российского телеканала в ПАСЕ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Береза не дал пропагандистке сказать ни слова
Скриншот с видео

Береза не дал пропагандистке сказать ни слова

Народный депутат и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза ответил российской пропагандистке телеканала Россия Ольге Скабеевой на попытку задать вопрос.

Политик напомнил про убитых в России оппозиционере Борисе Немцове и журналистке Анне Политковской. Он также заявил, что Кремль убивает украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова и Владимира Балуха, а также украинских военных на Донбассе.

"До тех пор, пока Кремль и дальше будет убивать украинцев, мы будем воспринимать вас как врагов", - сказал нардеп пропагандистке.

Береза также пожелал россиянам победы над нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.

Он не дал Скабеевой сказать ни слова, а после своей речи выбросил микрофон российского телеканала.

Ранее в прямом эфире телеканала Россия украинские депутаты спели гимн Украины, отмечая победу в ПАСЕ.

Напомним, Комитет по процедурным вопросам ПАСЕ поддержал поправки к документу, которые делают невозможным "прощение" России. 

Позже в ПАСЕ приняли решение, что Россия не сможет вернуться в организацию как минимум до конца 2019 года.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове