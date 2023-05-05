Появились спутниковые снимки последствий масштабных пожаров на нефтебазе возле Тамани и в Севастополе
Поврежденные резервуары с топливом на нефтебазе под Таманью (Фото:Радио Свобода)
Появились спутниковые снимки, которые показывают масштаб разрушений в результате пожаров на нефтебазе возле Тамани в РФ, а также в оккупированном Севастополе.
Фото последствий пожаров на двух объектах опубликовала Радио Свобода, сравнив их со спутниковыми снимками до инцидентов.
На снимке территории под Таманью виден поврежденный в результате пожара резервуар с топливом.
На других спутниковых фото более детально можно рассмотреть масштабы повреждений на нефтебазе в Севастополе.
Как минимум два резервуара, которые остались целыми после атаки беспилотников, получили повреждения в результате горения соседних.
Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.
Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.
В ночь на 3 мая возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.