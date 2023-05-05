Появились спутниковые снимки последствий масштабных пожаров на нефтебазе возле Тамани и в Севастополе 5 мая, 13:51 Поврежденные резервуары с топливом на нефтебазе под Таманью (Фото:Радио Свобода)

Появились спутниковые снимки, которые показывают масштаб разрушений в результате пожаров на нефтебазе возле Тамани в РФ, а также в оккупированном Севастополе.

Фото последствий пожаров на двух объектах опубликовала Радио Свобода, сравнив их со спутниковыми снимками до инцидентов.

На снимке территории под Таманью виден поврежденный в результате пожара резервуар с топливом.

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На других спутниковых фото более детально можно рассмотреть масштабы повреждений на нефтебазе в Севастополе.

Как минимум два резервуара, которые остались целыми после атаки беспилотников, получили повреждения в результате горения соседних.

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.

В ночь на 3 мая возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.

