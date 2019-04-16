Пожар в соборе Нотр-Дам: Трамп назвал случившееся настоящей катастрофой
Президент США Дональд Трамп заявил, что пожар в соборе Нотр-Дам стал "настоящей катастрофой".
Об этом сообщает The Hill.
"Я надеюсь на лучшее завершение. Мы все хотим сказать Парижу, Франции о нашей поддержке, о надеждах, и мы просим Божьего благословения. Они проходят через тяжелое испытание. Это очень печально. Это одна из настоящих катастроф", - сказал он.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.
Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.