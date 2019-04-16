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Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Пожар в соборе Нотр-Дам: Трамп назвал случившееся настоящей катастрофой

Вчера, 18:48
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Пожар в соборе Нотр-Дам: Трамп назвал случившееся настоящей катастрофой - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что пожар в соборе Нотр-Дам стал "настоящей катастрофой". 

Об этом сообщает The Hill.

"Я надеюсь на лучшее завершение. Мы все хотим сказать Парижу, Франции о нашей поддержке, о надеждах, и мы просим Божьего благословения. Они проходят через тяжелое испытание. Это очень печально. Это одна из настоящих катастроф", - сказал он.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. 

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Теги:   Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам Дональд Трамп Франция

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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