Пожар в соборе Нотр-Дам: Трамп назвал случившееся настоящей катастрофой Вчера, 18:48 301 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что пожар в соборе Нотр-Дам стал "настоящей катастрофой".

Об этом сообщает The Hill.

"Я надеюсь на лучшее завершение. Мы все хотим сказать Парижу, Франции о нашей поддержке, о надеждах, и мы просим Божьего благословения. Они проходят через тяжелое испытание. Это очень печально. Это одна из настоящих катастроф", - сказал он.

President Trump on Notre Dame: "I hope everything works out well, we all want to extend our regards and our hopes and God Bless You to Paris and to France, what they're going through it's just -- you'll go back and you'll see what's happening, it's a very, very sad thing." pic.twitter.com/KCyWuk8Bpc 15 апреля 2019 г.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.