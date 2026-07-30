«Может быть сигналом от Ирана». В Египте беспилотник атаковал американское плавучее хранилище СПГ

30 июля кабинет министров Египта сообщил о пожаре на борту двух судов в ключевом газовом порту Дамиетта, вызванном беспилотником. Это может свидетельствовать о риске эскалации конфликта между США и Ираном, сообщают Reuters и CNN .

Как сообщило правительство Египта, предварительное расследование установило, что 29 июля неизвестный беспилотник атаковал два судна в порту Дамиетта. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инцидент. Власти Египта заявили, что принимают меры для обеспечения национальной безопасности.

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По данным источников Reuters в нефтегазовой отрасли, дрон попал в танкер Energos Winter, принадлежащий американской компании. В результате удара возник пожар, который впоследствии перекинулся на другое судно.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Накануне американские военные заявили о нанесении ударов по командным центрам и объектам, связанным с беспилотниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР), после атак Ирана на американские силы в регионе.

В то же время КСИР заявил об ответном ударе по американской базе Азрак в Иордании. Министерство обороны Кувейта также сообщило о повреждении здания китайской компании на севере страны в результате иранской атаки, в ходе которой погиб один сотрудник.

Эксперты полагают, что атака на египетский порт могла быть сигналом Тегерана о способности распространить конфликт за пределы непосредственной зоны боевых действий.

«Это может быть демонстрацией того, что Иран способен действовать далеко за пределами собственных границ», — отметил старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Г. А. Хеллиер.

Он также не исключил, что удар могли нанести не непосредственно иранские силы, а связанные с Тегераном группировки, входящие в так называемую «ось сопротивления».

Британская компания в сфере морской безопасности Ambrey предварительно оценила, что целью атаки могло быть плавучее хранилище сжиженного природного газа, принадлежащее американской компании и эксплуатируемое под флагом Маршалловых Островов.

29 июля президент США Дональд Трамп пригрозил нанести «очень мощный» удар по Тегерану после иранского ракетного удара по американской базе в Иордании.

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В тот же день США и Саудовская Аравия нанесли удар по поддерживаемым Ираном военизированным формированиям в Ираке. Это был первый случай, когда Саудовская Аравия публично присоединилась к авиаударам США в ответ на атаки беспилотников, запущенных из Ирака по саудовским нефтяным объектам.

По данным Центрального командования США, Соединенные Штаты также нанесли удары по Ирану, продолжавшиеся два часа.