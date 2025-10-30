Орбан не исключил «внешнюю атаку» при пожаре на главном НПЗ Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пожар, который произошел на прошлой неделе на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в городе Сазхаломбатта может быть результатом внешней атаки.

Об этом Орбан написал на своей странице в Facebook в четверг, 30 октября.

«Расследование продолжается полным ходом. Мы еще не знаем, была ли это авария, техническая неисправность или внешняя атака», — отметил Орбан.

Он также напомнил о недавнем заявлении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который, по словам Орбана, «посоветовал украинцам взорвать нефтепровод Дружба».

«Будем надеяться, что это не тот случай», — добавил венгерский премьер.

21 октября на главном нефтеперерабатывающем заводе Венгрии, принадлежащем компании MOL, возник пожар. Возгорание удалось локализовать, пострадавших не было.

Орбан сообщал, что провел переговоры с руководством MOL и министром внутренних дел относительно инцидента.

Он написал в соцсетях, что поставки топлива в Венгрии являются стабильными. Также он говорит, что обстоятельства пожара расследуют «как можно тщательнее».

Нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти — единственное крупное предприятие по переработке нефти в Венгрии. НПЗ преимущественно перерабатывает нефть российского происхождения, что является редкостью для стран ЕС после того, как блок ввел меры для резкого сокращения импорта российской нефти и газа после вторжения РФ в Украину.