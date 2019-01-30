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Поздравил с историческим вступлением в должность президента: Трамп провел переговоры с лидером Венесуэлы Гуайдо

Сегодня, 18:29
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EPA

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду, 30 января, провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, во время которого подтвердил признание его президентства. 

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает The Hill.

По ее словам, Трамп связался с Гуайдо, "чтобы поздравить его с историческим вступлением в должность президента и укрепить свою решительную поддержку в борьбе Венесуэлы за восстановление своей демократии".

По словам Сандерс, Трамп и Гуайдо договорились поддерживать регулярные контакты и восстановить двусторонние отношения между странами.

В своем Twitter Гуайдо отметил, что во время разговора Трамп заявил о своей "полной поддержке" усилий оппозиции Венесуэлы в борьбе за демократию, выразил готовность оказать гуманитарную помощь и подтвердил признание администрацией США его президентства.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Дональд Трамп США Венесуэла

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