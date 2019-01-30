Поздравил с историческим вступлением в должность президента: Трамп провел переговоры с лидером Венесуэлы Гуайдо
Президент США Дональд Трамп в среду, 30
января, провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо,
во время которого подтвердил признание его президентства.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома
Сара Сандерс, передает The Hill.
По ее словам, Трамп связался с Гуайдо, "чтобы
поздравить его с историческим вступлением в должность президента и укрепить
свою решительную поддержку в борьбе Венесуэлы за восстановление своей
демократии".
По словам Сандерс, Трамп и Гуайдо договорились
поддерживать регулярные контакты и восстановить двусторонние отношения между
странами.
В своем Twitter Гуайдо отметил, что во время
разговора Трамп заявил о своей "полной поддержке" усилий оппозиции
Венесуэлы в борьбе за демократию, выразил готовность оказать гуманитарную помощь
и подтвердил признание администрацией США его президентства.
Напомним, что 23 января лидер оппозиции
Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил
себя "исполняющим обязанности президента". США признали
Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на
президента Николаса Мадуро.
О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада,
Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас,
Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.
- Читайте также: Хуан
Гуайдо. Что известно о 35-летнем инженере, который бросил вызов президенту
Венесуэлы
Лидеры Франции и Испании дали президенту
Венесуэлы Николасу Мадуро восемь
дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они
признают Хуана Гуайдо президентом страны.
В то же время в РФ признали Николаса
Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.
Николас Мадуро заявил, что не
намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока
полномочий в 2025 году.