Наложить кучу на Красной площади. Нужно ли ВСУ доходить до Москвы — ответ военного 17 июля, 09:14 Украинский военный Александр Новиковский считает, что Москву нужно уничтожить экономически, а не завоевывать (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Новиковский в эфире Радио НВ рассказал, нужно ли ВСУ, по его мнению, доходить до Москвы.



«Будем откровенны, для того, чтобы дойти до Москвы, нужна огромная армия. Понятно, что люди будут сопротивляться, там тоже будут понимать, взрывать, партизанить. Россия — гораздо большая страна, чем Украина. Теоретически это возможно, а практически для чего? Для того чтобы прийти на Красную площадь, нагадить там кучку и сказать - я здесь был, здесь мой флажок, написать, что здесь были украинские воины?» - сказал Новиковский.

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Он добавил, что, по его мнению, Россию следует развалить изнутри и уничтожить экономически.

«Там есть определенное количество людей, которые против режима, против Путина, они единичны в какой-то степени, кто-то уже сидит в тюрьмах, а остальные просто запуганы. Это страна, которую вырастили, условно говоря, в клетках, как животное, ничего не видевшее. Они запуганы, поэтому ожидать от них чего-то положительного — вряд ли. Это такие же звери, которые приходят нас убивать, и идти туда их освобождать не имеет смысла», — считает украинский военный.

Новиковский объяснил, что россиян нужно выгнать из Украины, "разнести экономически" и "построить крепкую стену".

«И нам нужно готовиться к тому, что такой северный сосед, как Россия, будет кошмарить нас постоянно, мы должны поднимать свою военную культуру, поднимать свой военный потенциал, иметь достойное оружие для того, чтобы они поняли, что если они засунут свой нос туда, куда им не нужно, они получат по роже изрядно», — констатировал он.

Украинский военный добавил, что физически разваливать Россию — это быть зеркальным отражением их.

«Не нужно, надо быть на несколько ступенек выше в культурном, вообще человеческом, выше морально, выше физически. Отличаться от них, зачем походить на, извините, дерьмо?» - сказал Новиковский.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 15 июля, что Украина обязалась не применять высокоточное оружие, в том числе РСЗО HIMARS, по российским объектам на территории РФ.

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