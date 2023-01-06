Более 80% украинцев верят, что власти не пойдут на компромиссы с РФ — опрос 6 января, 10:57 Украинские власти убеждены, что война с Россией должна закончиться победой Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

84% украинцев верят, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы с Россией в вопросе окончания войны.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что этот показатель несколько упал по сравнению с сентябрем — с 87%, однако остается на высоком уровне.

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Тех, кто считает, что власти готовы пойти на неприемлемые компромиссы с Россией, стало 7% (по сравнению с 5% в сентябре.

Также только 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина вела переговоры с РФ. Такое же количество социологи фиксировали в сентябре.

С 73% до 76% стало больше тех, кто считает, что Запад продолжает оказывать поддержку Украины и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

Опрос проводился с 4 по 27 декабря. Были опрошены 2005 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Также не опрашивали тех, кто после 24 февраля уехал за границу. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В этот же день РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по украинским городам практически во всех областях. Ракетный террор Украины страна агрессор продолжает до сих пор.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более десяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».