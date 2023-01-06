Более 80% украинцев верят, что власти не пойдут на компромиссы с РФ — опрос

6 января, 10:57
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Украинские власти убеждены, что война с Россией должна закончиться победой Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские власти убеждены, что война с Россией должна закончиться победой Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

84% украинцев верят, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы с Россией в вопросе окончания войны.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что этот показатель несколько упал по сравнению с сентябрем — с 87%, однако остается на высоком уровне.

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Тех, кто считает, что власти готовы пойти на неприемлемые компромиссы с Россией, стало 7% (по сравнению с 5% в сентябре.

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Также только 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина вела переговоры с РФ. Такое же количество социологи фиксировали в сентябре.

С 73% до 76% стало больше тех, кто считает, что Запад продолжает оказывать поддержку Украины и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

https://www.youtube.com/watch?v=QHHIIoeBvLc&feature=emb_title

Опрос проводился с 4 по 27 декабря. Были опрошены 2005 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Также не опрашивали тех, кто после 24 февраля уехал за границу. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В этот же день РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по украинским городам практически во всех областях. Ракетный террор Украины страна агрессор продолжает до сих пор.

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РФ ведет полномасштабную войну против Украины более десяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Опрос Переговоры с Россией Война России против Украины

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