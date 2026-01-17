«Нобелевская премия мира за это». СМИ обнародовали архивное видео с реакцией Трампа на согласие Зеленского на 30-дневное прекращение огня

Лидеры Коалиции желающих и президент Владимир Зеленский звонят Дональду Трампу из Киева, 10 мая 2025 года (Фото: Press Service of Ministry of Foreign Affair of Ukraine/Handout via REUTERS)

France TV опубликовало видео телефонного разговора 10 мая между президентом Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьером Польши Дональдом Туском, которые в тот момент находились в Киеве, и президентом США Дональдом Трампом.

Во время этого разговора европейские союзники сообщили Трампу, что Зеленский согласился на его предложение 30-дневного прекращения огня.

В начале видео можно услышать, как Макрон извиняется, что позвонил Трампу так рано утром и спрашивает его, может ли он провести совместный телефонный разговор с лидерами Европы и Владимиром Зеленским.

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Когда Трамп спрашивает Макрона, что произошло, президент Франции отвечает, что президент Украины согласился на 30-дневное прекращение огня.

«Он (Владимир Зеленский — ред.) все принял? Ну что ж. Нобелевская премия мира за это», — заявляет в ответ президент США.

Далее на видео можно увидеть фрагмент уже коллективного разговора, во время которого Зеленский предупреждает Трампа, что их слушает много журналистов и призывает его ввести санкции против России, если она откажется от прекращения огня.

Президент США выражает уверенность, что Путин согласится.

Несмотря на это, российский диктатор отказался прекращать огонь и предложил возобновить прямые переговоры России и Украины в Стамбуле.

Трамп призвал Зеленского принять это предложение, на что президент Украины согласился, предложив Путину провести там личную встречу.

Однако российский диктатор прислал на переговоры делегацию из чиновников низкого ранга, и после нескольких раундов переговоров о прекращении огня украинская и российская стороны так и не договорились.

15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска — на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж. После этого Трамп изменил свою позицию и перестал настаивать на прекращении огня, поддержав идею России о том, что прекращение боевых действий должно быть после достижения мирного соглашения.

