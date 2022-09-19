Появилось видео, объясняющее неадекватное поведение диктатора Путина перед встречей с Эрдоганом

19 сентября, 13:11
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Саммит ШОС обернулся для Владимира Путина сплошным позором (Фото:Коллаж НВ)

Саммит ШОС обернулся для Владимира Путина сплошным позором (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях обнародовали видео с саммита ШОС в Самарканде, которое объясняет неадекватное поведение российского диктатора Владимира Путина перед его встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Речь идет об опубликованных ранее кадрах, на которых глава кремлевского режима кривляется и жестикулирует руками, пытаясь донести присутствующим какое-то сообщение.

Видео дня

https://twitter.com/pizdeckotenku/status/1570863428235071488

Как оказалось, столь странная реакция Путина, которому пришлось ждать опаздывающего Эрдогана, была вызвана тем, что пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын приветствовал одного из участников мероприятия дружескими объятиями.

«Что это такое?», — поинтересовался он у публики, явно удивленный происходящим.

https://twitter.com/holodmedia/status/1571766994743037952

Саммит ШОС проходил в Узбекистане с 15 по 16 сентября и ознаменовался публичным унижением Путина, которому пришлось оправдываться перед лидерами стран-участниц за агрессию РФ против Украины.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1570867065736818688
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Турция Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины Самаркандский саммит ШОС

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