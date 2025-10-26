После заявления Трампа о повышении пошлин. Премьер Канады заявил о готовности возобновить торговые переговоры с США «в любой момент»

Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлин , отметил, что его правительство в любой момент готово возобновить торговые переговоры с Соединенными Штатами.

Об этом пишет Bloomberg в воскресенье, 26 октября.

«Канада готова развивать прогресс, которого мы достигли в переговорах и дискуссиях с нашими американскими коллегами», — отметил Карни во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Малайзии.

Реклама

Ранее Трамп заявил, что вводит дополнительные 10% пошлины на товары из Канады в ответ на телевизионную рекламу провинции Онтарио, которая транслируется в США. В рекламе показаны отрывки из выступлений 40-го президента США Рональда Рейгана, где он критикует пошлины.

Премьер-министр Онтарио Дуг Форд отметил, что трансляция рекламы будет прекращена после выходных, однако Трампа это не успокоило, пишет Bloomberg.



«Рональд Рейган любил пошлины в целях национальной безопасности и экономики, но Канада заявила, что это не так! Их реклама должна была быть немедленно снята, но они позволили ее показывать вчера вечером во время World Series, зная, что это мошенничество. Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я повышаю пошлины на Канаду на 10% сверх того, что они платят сейчас», — написал Трамп 25 октября в соцсети Truth Social.

По словам Карни, торговые переговоры с США являются «исключительной ответственностью» федерального правительства и являются «лучшим путем вперед».

23 октября Дональд Трамп заявил, что США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за рекламного ролика с фрагментом выступления Рональда Рейгана, который был использован без разрешения Фонда Рейгана.

Как пояснил Трамп в Truth Social, реклама, которую, по его утверждению, профинансировали власти канадской провинции Онтарио, содержала монтаж из выступления Рейгана 1987 года, где тот говорил о свободной торговле и импортных пошлинах. По данным американского президента, она стоила 75 000 долларов.