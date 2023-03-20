Правительству Макрона едва удалось избежать вотума недоверия из-за пенсионной реформы 20 марта, 21:24 Эммануэлm Макрон (Фото:Michel Euler/Pool via REUTERS)

Правительство президента Франции Эммануэля Макрона едва пережило вотум недоверия в Национальной ассамблее в понедельник, 20 марта, из-за скандального законопроект о повышении пенсионного возраста.

Об этом сообщает Reuters.

Около 278 депутатов проголосовали за предложение о вотуме недоверия, что всего на девять человек меньше необходимых 287 голосов.

Второй вотум недоверия, внесенный ультраправой партией Национальное объединение, не имел шансов на прохождение, поскольку другие оппозиционные партии заявили, что не поддержат его.

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Успешный вотум недоверия остановил бы принятие закона, который должен повысить пенсионный возраст на два года до 64 лет. Но принятие закона по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями.

Макрон не может найти достаточную поддержку в парламенте, чтобы вынести свою пенсионную реформу на голосование, что подорвало его реформаторскую повестку дня и ослабило его лидерство.

Аналитики Barclays отмечают, что правительство останется у власти, «хотя будет значительно ослаблено, в то время как социальные протесты против реформы, вероятно, будут продолжаться в течение нескольких недель, что может негативно повлиять на французскую экономику».

Оппозиционные партии также будут оспаривать законопроект в Конституционном совете, который может принять решение об отмене его части или всего, если сочтет, что он нарушает конституцию.

Профсоюзы и протестующие, разъяренные реформой и тем, что она была принята без голосования, заявили, что продолжат забастовки и протесты. Девятый общенациональный день забастовок и протестов запланирован на четверг.