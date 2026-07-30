Один из взрывов на Московском НПЗ во время атаки 18 июня 2026 года (Фото: Exilenova + /Telegram)

Даже спустя несколько месяцев после атак повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) все еще видны из космоса.

Об этом в четверг, 30 июля, пишет Financial Times (FT), анализируя последствия ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора РФ.

Авторы статьи, в частности, акцентируют внимание, что в 2013 году российский диктатор Владимир Путин посетил НПЗ в Туапсе, чтобы принять участие в старте самого мощного на тот момент в РФ нефтеперерабатывающего комплекса. Тогда он охарактеризовал эту высокотехнологичную установку как «исключительную».

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Однако теперь данный объект стал олицетворением иного технологического прорыва, констатируют авторы статьи. Речь идет о возможности Украины наносить точные удары вглубь российской территории и наносить непоправимый ущерб энергетической инфраструктуре РФ.

Согласно анализу, проведенному журналистами FT, повреждения на некоторых крупных НПЗ РФ оставались в течение недель или даже месяцев после ударов.

Было выведено из строя более 30% и 45% фактических и номинальных мощностей РФ, соответственно, констатирует издание. Это повлекло за собой самый серьезный топливный кризис в стране со времен распада СССР.

Сейчас инженеры инструктируют ремонтные бригады относительно того, какие именно элементы систем НПЗ советской эпохи остаются незаменимыми, самыми сложными для замещения и с наибольшей вероятностью могут привести к простою.

FT, в частности, напоминает об ударах по Туапсинскому НПЗ, в результате которых были уничтожены не просто хранилища общей емкостью около 80 000 кубометров, а, судя по всему, и установка вторичной переработки.

Как отметил старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Сергей Вакуленко, подобные установки перерабатывают тяжелую, низкокачественную нефть в более легкие продукты, в том числе бензин.

К перечню труднозаменяемых установок относится оборудование, с помощью которого можно удалить соль и воду из сырой нефти перед переработкой. Подобная установка недавно была повреждена в российском Омске, на одном из крупнейших в мире НПЗ, отмечает FT.

Согласно анализу издания, большинство повреждений после атак на 10 крупнейших российских НПЗ, в том числе в Омске, Москве и Туапсе, все еще были видны из космоса спустя недели или даже месяцы после последнего известного удара, акцентирует FT.

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«Спутниковые снимки демонстрируют, насколько медленно идут ремонтные работы», — констатируется в статье.

Так, белая крышка от резервуара для нефтепродуктов все еще лежит на месте падения — то есть спустя более месяца после атаки на Московский НПЗ.Поврежденным также остается другое оборудование.

Также в значительной степени неработающими остаются и небольшие российские НПЗ. В явно разрушенном состоянии остаются и складские, а также перерабатывающие мощности, пишет FT.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю украинские дальнобойные дроны поразили ряд стратегических объектов на территории России, в частности нефтеперерабатывающий завод в Омске. Он подчеркнул, что теперь не осталось ни одного российского НПЗ, до которого не могло бы дотянуться украинское оружие.

13 июля агентство Bloomberg писало, что объемы переработки нефти на российских НПЗ после волны украинских атак упали до самого низкогоуровня более чем за 21 год, что усугубило дефицит топлива внутри страны-агрессора.