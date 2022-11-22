На фоне критики Будапештом санкций против РФ. Премьер Эстонии заявила, что поведение Венгрии очень настораживает 22 ноября, 14:59 Кая Каллас обеспокоена риторикой Венгрии касательно санкций ЕС против России за нападение на Украину (Фото:Kenzo Tribouillard/Reuters)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поведение Венгрии настораживает после заявлений Будапешта с критикой санкций против РФ, которые якобы стали причиной ухудшения экономической ситуации в Европе.

Свои выводы она озвучила, отвечая на вопросы депутатов после своего доклада на тему осуществления правительством политики ЕС, пишет ERR.

«Поведение Венгрии очень настораживает. До сих пор Венгрия также поддерживала эти санкции и соглашалась с ними. Пока говорится одно, а делается другое, проблема не так велика, но я также очень обеспокоена тем, как Венгрия проводит рекламные кампании, из которых следует, будто вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной», — отметила Каллас.

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Премьер Эстонии также назвала проблемой то, что часть стран Западных Балкан имеют очень тесные связи с Россией.

Она напомнила, что любой, кто строит свою безопасность или свое процветание на России, рано или поздно будет обманут и заплатит за это болезненную цену.

«Я очень надеюсь, что это поймут и в Венгрии. Но до сих пор мы все же были едины, в том числе и с Венгрией по таким важным вопросам», — резюмировала Каллас.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия была против введения санкций против Москвы, а также не разрешала поставлять Киеву западное вооружение через свою территорию.

18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес пророссийскую речь и заявил о скором развале Евросоюза.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и Орбана.

Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».

18 сентября Еврокомиссия рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.

Официальные представители власти Венгрии также все чаще говорят о необходимости отмены санкций против России, заявляя о якобы неэффективности санкционного давления на кремлевский режим и пагубном влиянии на экономику ЕС,