«Повар Путина» Пригожин впервые признал, что Россия вмешивалась в американские выборы 7 ноября, 15:55 Евгений Пригожин (Фото:ТАСС/Telegram)

Приближенный к российскому диктатору бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», в понедельник, 7 ноября, впервые признал, что Россия вмешивалась в американские выборы.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на пресс-службу компании Конкорд.

«Мы вмешивались (в выборы в США — ред), вмешиваемся и будем вмешиваться. Осторожно, аккуратно, хирургически и по-своему так, как мы умеем это делать. Во время наших точечных операций мы будем удалять сразу и почки, и печень», — заявил Пригожин.

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Его заявление было сделано накануне промежуточных выборов в США.

8 ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут заполняться все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате, а также избираться губернаторы в 39 штатах и территориях страны. В данный момент большинство в Сенате и Конгрессе составляют демократы.

Ранее СМИ сообщали, что эксперты американской компании по кибербезопасности Recorded Future считают, что РФ пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс.

Аналитики обратили внимание, что в конце лета в социальных сетях активизировались фальшивые аккаунты, публикующие контент, направленный на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с Россией.