Назовут «вынужденным шагом». Буданов рассказал, какой будет реакция Кремля на потерю Крыма 24 апреля, 10:32 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что реакция военно-политического руководства России на заход Украины в Крым может быть болезненной, но терпимой.

В интервью РБК-Украина он сказал, что потерю Крыма российская пропаганда назовет «вынужденным шагом» по аналогии с отступлением из Херсона.

«И здесь будет вынужденный шаг и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как эталон, это реально образец. Они так оболванивают свое население, как никто в мире не может», — отметил Буданов.

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Он также исключил возможность ядерного удара по территории Украины после освобождения Крыма, а также добавил, что без возвращения полуострова война не завершится.

В опубликованном 31 января интервью The Washington Post Буданов сказал, что «мы должны сделать все, чтобы до лета Крым вернулся домой».

В феврале в интервью Le Monde он сказал, что Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины, а Украина приближается к концу войны.

В начале марта он прогнозировал решающую битву между Украиной и Россией этой весной.