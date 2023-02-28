Потеря самолета А-50 в Мачулищах еще больше ограничит воздушные операции России — британская разведка

28 февраля, 10:01
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Самолет А-50 (Фото:Mil.ru)

Самолет А-50 (Фото:Mil.ru)

По данным британской разведки, потеря самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в результате диверсии на белорусском аэродроме в Мачулищах еще больше ограничит воздушные операции РФ.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что российский самолет А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах.

Видео дня

BYPOL сообщила о двух взрывах и повреждении передней и средней секций А-50, а также радиолокационной антенны.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1630453726304518144

Роль самолета А-50 роль заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей, отметили в разведке.

По данным ведомства, потеря А-50 будет значительной для РФ, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства.

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«В результате в строю, вероятно, останется шесть исправных А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=u7d2u_j77o8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Беларусь Разведка Аэродром Самолеты

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