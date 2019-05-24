Потеря позиций. Какие партии могут победить на выборах в Европарламент, и как это повлияет на Украину Сегодня, 18:09 486 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yves Herman На выборах в Европарламент правые и евроскептики могут рассчитывать на треть мандатов REUTERS/Yves Herman

В странах-членах ЕС начались выборы в Европейский парламент. Они продлятся до 26 мая.



Голосование началось с Нидерландов и Великобритании. Большинство стран будут голосовать 26 мая.

Избиратели по всей Европе выберут в целом 751-го законодателя. Право голоса на выборах в Европарламент в странах-членах ЕС имеют более 400 миллионов граждан.

Евродепутатов выбирают по пропорциональной системе

Таким образом, это вторые крупнейшие по количеству участников выборы в мире после индийских. Евродепутатов выбирают по пропорциональной системе, а дальше избранники от партий различных государств объединяются в партийные группы.

За каждой страной зарезервировано четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии — 96, а также Франции, Италии и Великобритании. Небольшие страны — Кипр, Люксембург и Мальта — имеют лишь по шесть евродепутатов.

Фото: Facebook/Jakub Marian

Правые и евроскептики

Согласно соцопросам, на выборах в Европарламент правые и евроскептики могут рассчитывать на треть мандатов. Все это на фоне миграционного кризиса и Brexit.

Крайне правые партии становятся все большей политической силой в Европе

А сильные проевропейские партии теряют позиции. И это беспокоит главных игроков ЕС, говорит доцент кафедры международных отношений Университета Антверпена Дэвид Крикеманс.

«Крайние партии, крайне правые партии, которые критически относятся к Европейской интеграции, становятся все большей политической силой в Европе. Причем не только в европейских странах, но и во всей Европе. Их потенциал в том, что они могут стать третьей стороной в Европейском парламенте. Тогда это может заблокировать принятие европейских решений», — отметил Крикеманс.

Европейские лидеры

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что европейцы не должны быть наивными относительно иностранного вмешательства в преддверии выборов в Европарламент. По его словам, РФ и некоторые другие страны финансируют экстремистские политические партии в Европе.

«Мы наблюдаем по всей Европе, что граждане встали перед жизненно важным, несомненно историческим выбором. А именно возможностью выбрать, готовы ли мы демонтировать европейский проект и вернуться к национализму, или наоборот мы будем развивать и реформировать его», — отметил Макрон.

РФ и некоторые другие страны финансируют экстремистские политические партии в Европе

Лидер итальянской Лиги Маттео Сальвини и глава французского Национального фронта Марин Ле Пен обещают закрыть границы ЕС для выходцев из третьих стран мира, а также ограничить вмешательство Брюсселя во внутренние дела стран-членов.

Кроме того, они используют недовольство европейцев снижением темпов экономического роста и увеличением количества нелегальных мигрантов. Они вместе с единомышленниками из других стран объявили о намерении создать в Европарламенте свою группу Европейский альянс народов и наций.

«Мы больше не хотим такого Европейского Союза, который раздувает в Европе хищные ветры глобализации. Глобализиция без регулирования означает создание рабов, которых будут продавать безработным», — заявила Ле Пен.

Благосклонность к Украине

Позиции право- и левоцентристов ослаблены, рассказал в комментарии Радио НВ эксперт программ внешней политики Центра Разумкова Вячеслав Голуб.



Если две крупнейшие партии — правоцентристы из Европейской народной партии и левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов — не смогут образовать большинство, к ним необходимо будет присоединить или Альянс либералов и демократов за Европу, или даже Зеленых. В результате Европарламент будет более фрагментированным.

Украине необходимо поддерживать отношения с союзниками

Впрочем формирование большинства из евроскептических партий, сплоченных вокруг итальянской Лиги Сальвини и Национального объединения Марин Ле Пен, также не представляется возможным. Но по определенным вопросам, удобных для них, они могут объединяться с левыми, говорит эксперт.

Администрации президента Украины необходимо поддерживать отношения с союзниками, но самые большие сторонники Украины в нынешнем составе парламента — Элмар Брок и Ребекка Хармс — не проходят, поэтому необходимо налаживать новые связи.

Стремительного ухудшения отношения к Украине ожидать не стоит

«Однако сама ситуация в Европарламенте связана с большей фрагментированностью, большим количеством участников, усилением евроскептиков и, соответственно, будет негативно играть для Украины. И также важное значение будет иметь лицо, которое занимает должность Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности. Стремительного ухудшения отношения к Украине не стоит ожидать, только, возможно, Европа погрузится в собственные проблемы, и уменьшится внимание к нашему государству», — отметил Голуб.

Британцы участвуют в выборах, поскольку Brexit отложили до конца октября этого года. Но если Великобритания выйдет из состава ЕС, количество членов Европарламента сократится до 705. Тогда британские места распределят между другими странами.