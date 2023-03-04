«Масштабы войны невероятны». Командующий НАТО в Европе назвал количество ликвидированных и раненых военных РФ в Украине 4 марта, 13:25 Кристофер Каволи (Фото:@ModGovGe / Twitter)

С начала полномасштабной войны против Украины более 200 000 российских солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Об этом пишет Spiegel.



Генерал выступил на традиционном обеде в мэрии Гамбурга и заявил, что «масштабы этой войны невероятны».

По его словам, страна-агрессор потеряла более 2 000 танков и в среднем ее военные выпускают более 23 000 артиллерийских снарядов в день.

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Каволи считает, что после нападения России на Украину НАТО должно приспособиться к новой реальности.

«Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия — это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выиграет тот, кто может производить быстрее всего», — сказал генерал.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны было ликвидировано 152 190 российских оккупантов. В частности, в течение 3 марта украинские военные уничтожили 820 захватчиков.

