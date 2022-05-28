Потери российских оккупантов с начала войны против Украины достигли 30 тысяч убитыми — Генштаб 28 мая, 10:10 Цей матеріал також доступний українською Россия потеряла около 30 000 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 30 000 своих солдат — из них 250 оккупантов ВСУ уничтожили за последние сутки. Также украинские военные за сутки сбили один вражеский самолет и четыре вертолета оккупантов.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Такие данные на утро субботы, 28 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении.



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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 000 ( +250) человек ликвидировано

+250) человек ликвидировано танков - 1330 ( +8) ед

+8) ед боевых бронированных машин - 3258 ( +12) ед

+12) ед артиллерийских систем - 628 ( +5) ед

+5) ед РСЗО - 203 ( +2) ед

+2) ед средства ПВО - 93 ( +0) ед

+0) ед самолетов - 207 ( +1) ед

+1) ед вертолетов - 174 ( +4) ед

+4) ед автомобильной техники - 2226 ( +0) ед

+0) ед корабли/катера — 13 ( +0) ед

+0) ед БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 ( +0)

+0) Специальная техника - 48 ( +0)

+0) крылатые ракеты - 116 ( +1)

Фото: Генштаб ВСУ

По данным Минобороны Британии, за три месяца войны против Украины потери России достигли показателей девятилетней военной кампании в Афганистане.



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