Потери российских оккупантов с начала войны против Украины достигли 30 тысяч убитыми — Генштаб
Россия потеряла около 30 000 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 30 000 своих солдат — из них 250 оккупантов ВСУ уничтожили за последние сутки. Также украинские военные за сутки сбили один вражеский самолет и четыре вертолета оккупантов.
Война России против Украины — главные события 28 мая
Такие данные на утро субботы, 28 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано
- танков - 1330 (+8) ед
- боевых бронированных машин - 3258 (+12) ед
- артиллерийских систем - 628 (+5) ед
- РСЗО - 203 (+2) ед
- средства ПВО - 93 (+0) ед
- самолетов - 207 (+1) ед
- вертолетов - 174 (+4) ед
- автомобильной техники - 2226 (+0) ед
- корабли/катера — 13 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+0)
- Специальная техника - 48 (+0)
- крылатые ракеты - 116 (+1)
По данным Минобороны Британии, за три месяца войны против Украины потери России достигли показателей девятилетней военной кампании в Афганистане.
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