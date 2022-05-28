Потери российских оккупантов с начала войны против Украины достигли 30 тысяч убитыми — Генштаб

28 мая, 10:10
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Россия потеряла около 30 000 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия потеряла около 30 000 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 30 000 своих солдат — из них 250 оккупантов ВСУ уничтожили за последние сутки. Также украинские военные за сутки сбили один вражеский самолет и четыре вертолета оккупантов.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Такие данные на утро субботы, 28 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано
  • танков - 1330 (+8) ед
  • боевых бронированных машин - 3258 (+12) ед
  • артиллерийских систем - 628 (+5) ед
  • РСЗО - 203 (+2) ед
  • средства ПВО - 93 (+0) ед
  • самолетов - 207 (+1) ед
  • вертолетов - 174 (+4) ед
  • автомобильной техники - 2226 (+0) ед
  • корабли/катера — 13 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+0)
  • Специальная техника - 48 (+0)
  • крылатые ракеты - 116 (+1)
Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

По данным Минобороны Британии, за три месяца войны против Украины потери России достигли показателей девятилетней военной кампании в Афганистане.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Российские военные Российская армия Вооруженные Силы РФ Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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