Войска РФ потеряли более 80 тысяч военных в Украине и не достигли ни одной стратегической цели — глава Минобороны Британии 5 сентября, 18:54 Глава Минобороны Британии Бен Уоллес (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Войска РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли более 80 тысяч солдат и не достигли ни одной стратегической цели. Это будет иметь долгосрочные последствия для обороноспособности России.

Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес во время выступления в парламенте, сообщает Express.

«Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава… Это будет иметь долгосрочные последствия для российской армии и ее будущей боеспособности», — сказал Уоллес.

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По оценкам Британии, более 25 тысяч российских солдат погибли в Украине, а с учетом раненных и захваченных в плен РФ потеряла более 80 тысяч военных, сказал Уоллес.

Он добавил, что РФ еще не достигла ни одной из своих стратегических целей.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 49 800 своих военных — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

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