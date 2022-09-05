Войска РФ потеряли более 80 тысяч военных в Украине и не достигли ни одной стратегической цели — глава Минобороны Британии
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)
Войска РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли более 80 тысяч солдат и не достигли ни одной стратегической цели. Это будет иметь долгосрочные последствия для обороноспособности России.
Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес во время выступления в парламенте, сообщает Express.
«Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава… Это будет иметь долгосрочные последствия для российской армии и ее будущей боеспособности», — сказал Уоллес.
По оценкам Британии, более 25 тысяч российских солдат погибли в Украине, а с учетом раненных и захваченных в плен РФ потеряла более 80 тысяч военных, сказал Уоллес.
Он добавил, что РФ еще не достигла ни одной из своих стратегических целей.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 49 800 своих военных — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.