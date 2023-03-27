В России показали гигантское кладбище «вагнеровцев» — видео 27 марта, 16:37 Центр Вагнера в России (Фото:REUTERS/Игорь Russak)

В сети показали свежее кладбище наемников ЧВК Вагнер в городе Горячий Ключ Краснодарского края.

Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.

«Мы пришли на кладбище, где похоронили всех вагнеровцев в Горячем Ключе. Очень большое кладбище, все могилы свежие. Нет конца и края», — говорит автор видео.

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По ее словам, все российские боевики погибли в период с конца 2022 года по март этого года. Количество могил, которые попали на видео, трудно назвать. Видны десятки длинных рядов могил с одинаковыми венками.

Ранее в Свердловской области России обнаружили кладбище, на котором недавно были похоронены по меньшей мере 67 оккупантов из ЧВК Вагнера, в том числе те, кто должен отбывать сейчас срок.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет 500−800 своих боевиков.

Представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявлял, что Евгений Пригожин приближается к своему краху и в боях с Силами обороны Украины потерял почти всех своих наемников.