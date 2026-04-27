Стубб назвал соотношение потерь в войне РФ против Украины

Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военнослужащих, чем Украина.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Clash Report.

Он отметил, что ежемесячно Силы обороны уничтожают до 35 тысяч российских оккупантов.

«Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца — извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат», — заявил президент Финляндии.

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Он также отметил, что на одного убитого украинского военнослужащего приходится пять россиян.

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 810 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 27 апреля, составляют ориентировочно 1 326 460 военных убитыми и ранеными.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.