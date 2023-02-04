Потери российской армии превысили 130 тысяч убитыми — Генштаб

4 февраля, 08:30
Поделиться:
Российская армия потеряла более 130 тысяч солдат за 346 дней полномасштабной войны (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российская армия потеряла более 130 тысяч солдат за 346 дней полномасштабной войны (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За 345 дней полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 130 590 своих солдат — из них 720 кафиров ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро субботы, 4 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:
Кровавая кухня повара Путина. Как питерский ресторатор Пригожин превратил армию наемников в транснациональный бизнес и политическое оружие

Общие потери противника по состоянию на утро 346-го дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 04.02.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава – около 130 590 (+720) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3218 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 6394 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 2220 (+5) ед.
  • РСЗО – 460 (+0) ед.
  • средства ПВО – 225 (+3) ед.
  • самолетов – 294 (+0) ед.
  • вертолетов – 284 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4).
  • крылатые ракеты – 796 (+0).
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5081 (+13) ед.
  • специальная техника ‒ 203 (+1)

Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02C8685twn58fg4LdEERhan5fpsfDfAB2Sicv1ny9mTD1AvWTbsorAhNai5fJcFzzbl
Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Российские войска Войска РФ Армия России Российская армия Война на Донбассе Бахмут Война России против Украины Боевые потери российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X