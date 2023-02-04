Потери российской армии превысили 130 тысяч убитыми — Генштаб 4 февраля, 08:30 Российская армия потеряла более 130 тысяч солдат за 346 дней полномасштабной войны (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За 345 дней полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 130 590 своих солдат — из них 720 кафиров ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные на утро субботы, 4 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника по состоянию на утро 346-го дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 04.02.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава – около 130 590 (+720) человек ликвидировано

человек ликвидировано танков ‒ 3218 (+3) ед.

ед. боевых бронированных машин – 6394 (+6) ед.

ед. артиллерийских систем – 2220 (+5) ед.

ед. РСЗО – 460 (+0) ед.

средства ПВО – 225 (+3) ед.

ед. самолетов – 294 (+0) ед.

вертолетов – 284 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4).

крылатые ракеты – 796 (+0).

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5081 (+13) ед.

ед. специальная техника ‒ 203 (+1)

Данные уточняются.