За сутки ликвидировано 400 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины
ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 52 650 своих солдат — из них 400 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники сбили три вражеских самолета и один вертолет.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 11 сентября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:
- личного состава — около 52 650 (+400) человек ликвидировано
- танков — 2154 (+18) ед.
- боевых бронированных машин — 4617 (+33) ед.
- артиллерийских систем — 1263 (+4) ед.
- РСЗО — 311 (+0) ед.
- средств ПВО — 162 (+0) ед.
- самолетов — 242 (+3) ед.
- вертолетов — 213 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 902 (+4) ед.
- крылатых ракет — 216 (+1) ед.
- кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 3445 (+19) ед.
- специальной техники — 117 (+1)
Данные уточняются.
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