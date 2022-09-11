За сутки ликвидировано 400 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины

11 сентября, 09:24
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ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 52 650 своих солдат — из них 400 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники сбили три вражеских самолета и один вертолет.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 11 сентября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:

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  • личного состава — около 52 650 (+400) человек ликвидировано
  • танков — 2154 (+18) ед.
  • боевых бронированных машин — 4617 (+33) ед.
  • артиллерийских систем — 1263 (+4) ед.
  • РСЗО — 311 (+0) ед.
  • средств ПВО — 162 (+0) ед.
  • самолетов — 242 (+3) ед.
  • вертолетов — 213 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 902 (+4) ед.
  • крылатых ракет — 216 (+1) ед.
  • кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3445 (+19) ед.
  • специальной техники — 117 (+1)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

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