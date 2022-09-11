За сутки ликвидировано 400 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 11 сентября, 09:24 ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 52 650 своих солдат — из них 400 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также в течение суток украинские защитники сбили три вражеских самолета и один вертолет.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 11 сентября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:

личного состава — около 52 650 ( +400) человек ликвидировано

+400) человек ликвидировано танков — 2154 ( +18) ед.

+18) ед. боевых бронированных машин — 4617 ( +33) ед.

+33) ед. артиллерийских систем — 1263 ( +4) ед.

+4) ед. РСЗО — 311 ( +0) ед.

+0) ед. средств ПВО — 162 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 242 ( +3) ед.

+3) ед. вертолетов — 213 ( +1) ед.

+1) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 902 ( +4) ед.

+4) ед. крылатых ракет — 216 ( +1) ед.

+1) ед. кораблей/катеров — 15 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 3445 ( +19) ед.

+19) ед. специальной техники — 117 ( +1)

Данные уточняются.

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