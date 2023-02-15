В Украине были уничтожены около половины российских новых танков — IISS

15 февраля, 20:27
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В направлении Угледара оккупанты теряют много бронетехники (Фото:Генштаб)

В направлении Угледара оккупанты теряют много бронетехники (Фото:Генштаб)

Около половины российских новых танков были уничтожены за время полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в докладе The Military Balance 2023 британского Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованном в среду, 15 февраля.

«По оценкам, около 50% довоенного парка современных Т-72Б3 и Т-72Б3М было потеряно. Более того, изменился состав российского парка танков», — говорится в предисловии к докладу.

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Отмечается, что из-за того, что современные машины были уничтожены, Россия в попытках компенсировать потери и снимает с хранения старые танки.

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Аналитики отмечают, что война, наконец, вытесняет из многих восточноевропейских запасов оборудование советских времен, которое многие государства сохранили после окончания холодной войны.

«Поток западной артиллерии в Украину модернизирует вооружение Киева и расширяет его возможности», — добавили в IISS.

По данным Генштаба, с начала российской вторжения оккупанты потеряли в Украине 3290 танков.

https://www.youtube.com/embed/U0DCdp48kf8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Российская агрессия Российские танки российские потери

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