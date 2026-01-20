Профессор стратегических исследований назвал самую большую слабость России в войне против Украины

«На поле боя у России очень мало возможностей для продвижения вперед. Россияне хотят продвигаться вперед, и единственный способ, которым они могут это сделать, — это неся огромные потери. И если они продолжат активно атаковать, то потеряют много людей», — заявил ОʼБрайен в интервью NV, отвечая на вопрос, что он считает самой слабой стороной России на поле боя.

Реклама

Он отметил, что россияне теряют более 1000 человек в день и это достаточно высокий уровень потерь.

«Я не думаю, что вы можете сделать российские потери намного больше, чем сейчас, но важно удержать этот показатель на очень высоком уровне, одновременно минимизируя потери Украины. Россияне уже имеют проблемы с набором новых войск для замены потерь. В прошлом году они действительно набрали примерно столько, сколько потеряли, но это не то, что они могут делать вечно», — добавил профессор стратегических исследований.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 19 января Россия потеряла 1 миллион 227 тысяч 440 оккупантов.