Россия воюет в стиле Первой мировой, поэтому несет такие потери — Уоллес 2 февраля, 19:56 Более 129 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:Генштаб)

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна-агрессор РФ использует тактику в стиле Первой мировой войны, поэтому несет тяжелые потери на фронте.

Об этом сообщает The Guardian.

Комментируя передачу Украине танков, Уоллес сказал: «не существует волшебной палочки», которая могла бы помочь Киеву в его борьбе с Москвой.

Видео дня

Министр вновь не стал исключать возможность отправки самолетов, но сказал, что истребители — это не то, что сейчас нужно Украине. По его мнению, ВСУ в данный момент нуждаются в укреплении сухопутных войск.

«Что нужно украинцам, так это возможность формировать воинские формирования на земле, чтобы использовать маневр для отбрасывания российских сил», — сказал он.

Уоллес добавил, что таким образом украинские силы могут противостоять «атакам человеческой волны», которые использует российская армия в Украине.

«Они прибегают к атакам на уровне Первой мировой войны с соответствующими потерями», — подчеркнул он.

По данным Генштаба, к утру 2 февраля потери РФ в Украине составляют 129 030 военнослужащих, а за сутки было ликвидировано около 610 оккупантов.