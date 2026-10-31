Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения могут составлять от 1,4 до 2,1 млн военнослужащих убитыми и ранеными. Число погибших — от 374 до 770 тысяч.

Такие расчеты приведены в новом исследовании издания The Economist, опубликованном 30 октября.

Оценка числа погибших российских военнослужащих существенно возросла по сравнению с предыдущими подсчетами. В мае 2026 года издание оценивало количество убитых в 280−518 тысяч, а общие потери — в 1,1−1,5 млн человек. В июле 2025 года эти показатели составляли, соответственно, 190−350 тысяч погибших и 900 тысяч — 1,3 млн убитых и раненых.

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Для сравнения, сайт UALosses, отслеживающий потери украинских военных, приводит данные о 116 тысячах погибших украинских военнослужащих и еще 106 тысячах пропавших без вести.

В то же время исследование The Economist фиксирует активизацию боевых действий на дальних дистанциях. За три месяца украинские войска продвинулись на 73 квадратных километра, нивелировав примерно половину территориальных приобретений России за этот год.

По данным ACLED, за месяц, предшествовавший 23 октября, Россия атаковала 290 объектов гражданской инфраструктуры Украины. В результате этих ударов погибли по меньшей мере 62 мирных жителя.

Издание также отмечает, что Россия усилила удары большой дальности по Украине: количество таких атак возросло со 130 в июне до 453 в сентябре. Украина за тот же период наносила примерно 140 ударов большой дальности в месяц по целям в России.